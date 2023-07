Egy hektáron lángolt a kiszáradt fás, bozótos terület szombaton Szegednél, a Zsámbok-réti soron. Három szegedi hivatásos egységet riasztott a helyszínre a vármegyei főügyelet, a tűzoltók rövid idő alatt elfojtották a lángokat

– mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Molnár Krisztina hozzátette, hogy másnap sem pihenhettek a tűzoltók. Vasárnap öt szabadtéri tűzesethez riasztották őket. Csongrád-Bokroson, Szegváron, Szegeden és Bordánynál csaptak fel a lángok. A városok hivatásos tűzoltói, valamint a ruzsai katasztrófavédelmi őrs egysége végezte el az oltásokat. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően a tűz egyik esetben sem terjedt ki nagyobb területre, és senki sem sérült meg.

Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy a szabadtéri tüzek egy része kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Egyrészt a tűzgyújtási tilalmat mindenkinek be kell tartania.

Ráadásul nem csak a kerti munkálatok jelentenek veszélyt, hiszen gyakran okoz tüzet külterületen egy autóból kidobott izzó cigarettacsikk, amely lángba borítja az aljnövényzetet. Sokan az üvegpalackokat is kidobják a járművekből utazás közben, ám erős napsütéskor az üveg a fényvisszaverésével és szétszórásával képes annyira áthevíteni a környezetét, hogy a szárazabb vegetáció könnyedén lángra kaphat. Éppen ezért – és természetesen a környezet megóvása érdekében – azt kérik, hogy utazáskor a szemetet ne dobják ki a járművekből. A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.