Az első bejelentés 2022. december 7-én este érkezett egy kisteleki cég telephelyéről, mely szerint az ott tárolt és forgalomba még nem helyezett autókat megrongálták. A helyszínre érkező járőrök nemcsak az összetört gépkocsikat, de az egyik járműben az alvó elkövetőt is megtalálták. A nyomozók a helyszíni szemle során egy kerékpárra figyeltek fel, amiről később kiderült, hogy aznap reggel lopták el egy helyi iskola biciklitárolójából. A tettes a rögzített bizonyítékok ellenére is tagadta a bűncselekmények elkövetését.

A második bejelentés szerint 2022. december 13-a előtt egy kisteleki nyaraló zárját megrongálták, majd az ingatlanba bejutva sarokcsiszolót, főzőlapot és láncfűrészt loptak. A kiérkező rendőrök a tetthelyen két félig üres borosüveget is találtak. A helyszíni szemle során a nyomozók fellelték azt az eszközt, amit a lakat megrongálásához használt az elkövető – a szekerce korábban egy szomszédos telekről tűnt el. A nyomozás során a rendőrök a néhány nappal korábbi rongálás elkövetőjénél megtalálták az ellopott tárgyakat – a román állampolgárságú férfi ekkor is tagadta a bűncselekmények elkövetését.

A nyomozás során a detektívek több korábbi bűncselekménnyel is összefüggésbe hozták őt. Mint kiderült, az elkövető korábban két kerékpárt is ellopott, egy ház ablakát betörte, továbbá egy másik ingatlanba is behatolt – a sértettnek a rongálással 200 000 forintnyi kárt okozva –, ahonnan csaknem félmillió forint értékben különböző eszközöket vitt el; hét nap leforgása alatt tehát kilenc bűncselekményt is elkövetett.

A Kisteleki Rendőrkapitányság a férfi őrizetbe vételéről döntött, majd a nyomozás lezárta, az ügyet pedig vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek. Az elkövetőnek rongálás, garázdaság és lopás vétsége, valamint dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt kell felelnie.

Olvasható a Police.hu oldalon.