A lezúduló víz sok helyen iszapelöntést, sárfelhordást eredményezett és némely esetben a fellazult talaj miatt fák is kidőltek. A közutas mérnökségi szakemberek csaknem 200 ezer négyzetméteren végeztek elhárítást, kézi, valamint gépi burkolat takarítási munkákat, vízelvezető árok és padkatisztítást. A közlekedésbiztonság fenntartására sok helyen ideiglenes korlátozást kellett bevezetniük a fellazult padka állagmegóvása, valamint a burkolatra került szennyeződés eltávolításának idejére.

A csapadékos időjárás megszűnésével az elmúlt időszakban a Magyar Közút ismét fokozottabb figyelmet tudott fordítani napi üzemeltetési tevékenységére, a közlekedők pedig továbbra is országszerte találkozhatnak kaszálást, burkolatjavítást vagy szemétszedést végző közutas gépekkel és szakemberekkel az országos közúthálózaton, ezért a társaság minden közlekedőtől fokozott figyelmet kér, főleg a nyári, forgalmasabb szezonban. Az autósoknak továbbra is ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Olvasható az Útinform oldalán.

https://www.utinform.hu/hu/news/kozel-200-vizatfolyassal-vagy-villamarvizzel-erintett-helyszinen-avatkoztak-be-a-kozutasok-az-elmult-hetekben