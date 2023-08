A rendőrségre 2023. március 7-én délután érkezett bejelentés, mely szerint egy szentesi férfi bankszámláját ismeretlenek megterhelték. A sértett elmondta, hogy nem tudja, mikor történt a tranzakció, ő akkor észlelte a hiányt, mikor a fizetését sikertelenül próbálta készpénzzé tenni. A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, melynek során a látókörükbe került egy öcsödi fiatal, aki korábban édesanyjával járt látogatóban a sértettnél. A fiú kihallgatásán elmondta, hogy miután a férfi bankkártyájáról fotót készített, több alkalommal is használta a birtokába jutott adatokat vásárlásai során. Nemcsak ételt rendelt házhoz, vonatjegyet is fizetett, valamint egyéb termékeket is vásárolt külföldről összesen 200 000 forint értékben.

A Szentesi Rendőrkapitányság lezárta a csalás bűntette miatt indult eljárást, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek.

