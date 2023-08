Fennakadt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hálóján az az egyéni vállalkozó, aki egy társaságnak végzett munkájáról állított ki heti rendszerességgel áfás számlát, annak ellenére, hogy alanyi adómentesként ezt nem tehette volna meg. Amikor a számlákat befogadó cég észlelte ezt a szabálytalanságot, az egyéni vállalkozót arra kérte, váltson ki olyan adószámot, amellyel szabályosan állíthat ki áfás számlát. A vállalkozó ezt meg is tette, a korábbi, szabálytalan számláit érvénytelenítette, ám ezzel párhuzamosan, ugyanazokról a teljesítésekről új számlákat állított ki. A szabálytalan számlakorrekciókat azonban a NAV az Online Számla rendszerben érzékelte, és ellenőrzés alá is vonta az egyéni vállalkozót. Miután a számlabefogadó társaság szembesült azzal, hogy az adóhatóság ellenőrzése leleplezte partnerénél a szabálytalanságot, önként nyújtotta be a szükséges önellenőrzéseket: csaknem 1 millió forint kötelezettségnövekedést vallott be, amit meg is fizetett.