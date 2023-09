A megerősített járőrszolgálatot egyébként az önkormányzat kérte a rendőrségtől az illegális migráció miatt. Papp Renáta polgármester a Délmagyarországnak azt mondta, a lakosság fele, tehát sok gyermek is külterületen él, és elég nagy volt a nyugtalanság a lakók körében a gyerekek reggeli iskolába utazása miatt, hiszen a nagy gázzal, a településen gyorsan átjutni kívánó embercsempészek a reggeli órákban a legaktívabbak. Ezért döntöttek úgy, hogy reggel és délután is plusz védelmet kérnek a gyerekeknek a rendőrségtől és a polgárőrségtől. Hozzátette, ez nagy nyugalmat jelent a tanyavilágban élők számára.

A településvezető beszámolt arról is, hogy aggályos a helyzet, hiszen péntek reggel arról tájékoztatta a helyi mezőőr, hogy a múlt éjjel is több száz határsértőt tartóztattak fel, és a település több pontján péntek reggel is voltak migránscsoportok. Sőt, 4 olyan jármű rendszámát jelentették be a 112-es hívószámon, amelyet vélhetően embercsempész vezetett, az utastérben pedig valószínűleg migránsok voltak. Közölte, a külterületet és a faluközpont határait is terheli az illegális migráció, hiszen ott több gyűjtőpont van jelenleg.