Nem tudni pontosan, hogy mit csinált, kitől fogadott el kenőpénzt a szegedi születésű Vörös Gábor, de az biztos, hogy felkerült a rendőrség legjobban keresett ötven bűnözőjének a listájára. Az 1979-ben született férfi ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt adott ki körözést a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Ügyészség és a Szegedi Járásbíróság is. A férfi ügye több szempontból is érdekes. Egyrészt, mert már tavaly szeptember óta keresik, de csak most került a legkeresettebb bűnözők közé, másrészt pedig az, hogy miért keresik. Abból, hogy hivatali vesztegetés elfogadása miatt adtak ki rá körözést, és ezt a nyomozó ügyészség is megtette, arra lehet következtetni, hogy a férfi akár rendőr vagy katona is lehetett korábban. A nyomozó ügyészségek ugyanis akkor járnak el, ha rendőr, katona, bíró, vagy ügyész követ el bűncselekményt, vagy ha az ezekben a pozíciókban dolgozókat megölik, megtámadják, vagy elrabolják, esetleg megvesztegetik őket. De hozzájuk tartoznak például a mentelmi joggal rendelkezők ügyei is.

Vagyis a 185 centi körüli, termetes, őszesbarna hajú, kékes szemű és ívelt szájú férfi közülük kerülhet ki. A Szegedi Járásbíróság pedig azért keresheti, mert már beidézték tárgyalásra, de oda nem ment el.

Az ilyen ügyekről egyébként csak akkor lehet többet megtudni, ha előkerülne a férfi, és bíróság elé állítanák, mert a nyilvános tárgyaláson ismertetni szokták a bűncselekmény részleteit.

Más komolyabb változás nincs a szegedi topbűnözők között.

Továbbra is szeretnék előkeríteni Vrbovszkiné B. Nagy Anitát, aki hamisított termékekkel üzletelt.

Az asszony azonban sokakat átverhetett a rossz minőségű árukkal, mert lebukott, és a bíróság börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet kimondásakor azonban nem tartották bent, hanem otthon kellett várnia a „behívóra”. Csakhogy a nő úgy döntött, hogy nem szeretne éveket rácsok mögött tölteni, ezért eltűnt, azóta is keresik. Összesen három elfogatóparancsot adtak ki ellene, mindhármat még 2021-ben. A bűncselekményeket nem egyedül követte el, hanem a férjével. Ugyanis ugyanezért a bűncselekményért van kiadva Vrbovszki Viktor ellen. Ő nem szegedi, a Békés vármegyei Medgyesegyházán született.

De továbbra is keresik az 1976-ban Szegeden született Zsemberi Marcell Sándort is, aki úgy gondolta, hogy csalásból fog majd megélni.

A bűnözői toplistára több szempont alapján válogatták össze az ötven embert. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keressék, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaeső.