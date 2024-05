A hazai pálya eddig dominánsnak bizonyult a párharcban, hiszen a Szeged 9–6-ra, a Győr pedig 10–7-re győzött saját medencéjében. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc így 1:1-ről indulhatott.Szebb kezdést nehezen lehetett elképzelni szegedi szempontból. Labdaelhozást követően első három támadásukat egyaránt gólra váltották, miközben hátul remekül zárt a védelem. Pádár nyitotta a gólok sorát, majd Szabó Krisztina átlövése is utat talált a hálóba, a csapatkapitány Tátrai Szonja pedig félig megúszva a vissza nem záró védők közül értékesített ziccert, 3–0. Három és fél perc után Petik Panna törte meg a vendégek gólcsendjét büntetőből, 3–1. Kezdett összeszedettebbé válni a győri védelem, de egy dudaszós, parádés ejtett gól még belefért Bocskaytól, majd Pap Mirtil is értékesített egy ötméterest. Ekkor már 5–1 állt az eredményjelzőn, egy negyed után pedig 5–2.

A második negyed úszásról szólt. Egyik csapat sem találta igazán a másik védelmén a fogást, bár a vendégek lőttek egy időn túli gólt. A Szeged viszont érvényeset, Tátrai a hosszú felső sarkot lőtte ki nagy erővel nagyjából két perccel a nagyszünet előtt. Az eredmény már nem változott, 6–2-es magabiztos hazai előny tudatában fordultak a csapatok.

Négygólos hátrányban sem adták fel a győriek. Nem is adhatták fel, hiszen a biztos bennmaradás volt a tét az első osztályban. Petik révén két emberelőnyt is gólra váltottak a vendégek a harmadik negyed első két percében, 6–4. Megijedni sem volt ideje jobban a szegedi lányoknak, ugyanis Tátrai egy pimasz találattal 7–4-re alakította az állást. Ez viszont mintha a vendégeket meg is törte volna, hiába álltak egészen vissza védekezésben két emberrel a kapufánál, előbb Botka Zsófia, majd Pádár lövése talált utat a hálóba. 9–4-ről indulhatott így a záró nyolc perc. Az utolsó negyedben már nem változott a különbség, egy-egy gó született mindkét oldalon.

Szabó Tamás, a Szegedi VE vezetőedzője: – Titkon bíztam benne, hogy úgy kezdünk, ahogy sikerült, mert ez most is fontos lépcsőfok volt. Azt kértem a lányoktól, legyenek nyugodtak, de küzdjenek minél jobban, és akkor meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A végére elfáradtunk, de a szívünk vitt előre bennünket, és a hibák ellenére megnyertük a párharcot. Kemény meccseket játszottunk a Győrrel, gratulálok nekik. Az utolsó négy csapatból egyik csapat sem érdemelt kiesést, talán köztünk voltak a legizgalmasabb párharcok. Elképesztő munkát tettek le az asztalra a szegedi lányok, nagyon büszke vagyok rájuk!

Hargitay Attila, a Győr vezetőedzője: – Nagyon jól kezdte a mérkőzést a Szeged. Mi ugyanabba a hibába estünk, mint az első szegedi mérkőzésen, olyan helyekről kaptunk gólokat, ahonnan nem szabadott volna. Ez rányomta a bélyegét az egész találkozóra. Gratulálok a Szegednek, mert hat mérkőzésünkből ötöt megnyert ellenünk az egész idény során. Nekünk újra kell gondolnunk a jövőnket, megalapozni azt és rögtön visszajutni az OB I.-be.

Szegedi VE–Győr 10–5 (5–2, 1–0, 3–2, 1–1)

Női vízilabda OB I., a 9. helyért, 3. mérkőzés. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Ercse, Kollár.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K. 1, Baksa B. 1, Tátrai 4, Bocskay 1, Pádár B. 1, Botka 1. Csere: Tóth F. (kapus), Pap 1, Torma, Gálicz, Miklós D., Hasznos, Bereczki. Vezetőedző: Szabó Tamás.

Győr: Szabó I. – Rádli, Kenderes, Molnár D., Párkányi, Petik 4, Szedlák M. Csere: Szombathelyi (kapus), Finta 1, Fogarasi, Klemm, Hetzl, Drávucz M. Vezetőedző: Hargitay Attila.

Gól – emberelőnyből: 6/4, ill. 14/4. Ötméteresből: 3/3, ill. 1/1.

Kipontozódott: Pap, Bereczki, ill. Molnár D.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2:1 a Szegednek.