Lövöldözésekre ébredtek szombaton reggel a radanováci lakosok – írta a Magyar Szó. A vajdasági lap szerint helikopteres járőrözésről is beszámoltak a helybeliek a közösségi médiában. A lap arra emlékeztetett, hogy a szabadkai lakosok is rendőri intézkedésekről számoltak be. Azt írták, hogy pénteken a délutáni és az esti órákban a rendőrök helikopterekkel követték a makkhetesi erdőben tanyázó migránsokat, és Makkhetes irányába minden gépjárművezetőt igazoltattak az egyenruhások. A helybeliek több rendőrautót és mentőkocsit is láttak az erdő felé haladni. A makkhetesiek mellett lövéseket hallottak palicsiak és radanováciak is, de a befogadóközpont környékéről is összetűzéseket jelentettek.

Golyó ütötte lyuk az egyik ereszcsatornán. Fotó: Suboticke.rs

A Pannon RTV szerint továbbra sincs nyugalom a Szabadka környéki erdőkben. A szerb csendőrség egységei a terepen dolgoznak, de a migránsok így is el tudnak jutni a magyar határkerítésig, ahol nem ritkák a fegyveres összetűzések az embercsempészcsoportok között. Azt is írták, hogy a lakosok már nem merik arcukat vállalni a kamera előtt, mivel félnek, hogy az embercsempészbandák célpontjaivá válnak. Főleg annak tudatában, hogy ezek a bűnözők a rendőrséggel való összecsapástól sem riadnak vissza. A határ közelében lakók azt is elmondták a Pannon RTV tudósítójának, hogy a fegyveres összetűzések után néhány napig kiürül a terület, a határ menti erdősáv, de ez nem tartós, mert hamar visszatérnek a migránsok a jól megszokott útvonalakra.

A Suboticke.rs nevű szabadkai lap egyenesen háborús összecsapásokról írt, szerintük a migránsok egy csoportja a magyar határrendészekre is rálőtt. Információik szerint az összecsapások Palics, Hajdújárás, valamint a Tőzeg-tó környékére is kiterjedtek. Azt feltételezik, hogy afgánok és szírek között alakult ki konfliktus. A szemtanúkra és a környékbeli lakókra hivatkozva azt írták, hogy sebesültek és halálos áldozatok is vannak.