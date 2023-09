Sokkolat a szabadkaiakat a legújabb fegyveres összecsapás: pénteken fegyverrel estek egymásnak az egyik áruház parkolójában a migránsok. A Pannon RTV tudósítása szerint a szemtanúk 4-5 lövést hallottak, egy migránst kórházba szállítottak, két másikat pedig őrizetbe vettek a szerb rendőrök.

Szerdán a palicsi Tőzegbánya-tó környéki erdőben a lakott területekhez közeli részben szólaltak meg a fegyverek. A Pannon RTV-nek nyilatkozó helybeliek szerint két egymással rivalizáló embercsempész migránsbanda vívott közelharcot egymással. Heves tűzpárbaj alakulhatott ki és a lövöldözés nagyjából fél órán át tartott. A környéken élők két robbanást is hallottak.

A határ hazai oldalán is mozgalmasan telt a szerda. Az egyenruhások összesen 460 határsértőt tartóztattak fel, valamint 727 főt akadályoztak meg a hazánk területére történő illegális belépésben.

Ahogy megszokhattuk, most is Csongrád-Csanád vármegyére nehezedett a nagyobb migrációs nyomás: a járőrök 18 esetben összesen 349 határsértőt tartóztattak fel. Ugyancsak találtak illegális határsértőket Bács-Kiskun, Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyékben is a járőrök.

A migránsok ellenőrzésük során afgán, kínai, marokkói, szír és török állampolgárnak vallották magukat, de nem voltak náluk iratok.

Az elmúlt 24 órában a rendőrök Bács-Kiskun vármegyében 2 esetben 7 főt, Csongrád-Csanád vármegyében összesen 19 esetben 720 főt akadályoztak meg a hazánk területére történő illegális belépésben.

Négy személy ellen pedig embercsempészés miatt indítottak büntetőeljárást.