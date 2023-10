Hajnali négy óra óta folyamatosan fegyverropogást hallanak a Horgoson élők, jelezték többen is a szerkesztőségünknek, hogy nem tudtak aludni, féltek, s jelenleg se mernek kimenni az utcára. A helyiek beszámolói szerint többen is értesítették a rendőrséget, akik jelezték, hogy tudnak a történésekről, és ki is mentek a helyszínre, azonban erősítésre várnak. Sok szülő félti a gyerekét, néhányan közölték, hogy mivel nem biztonságos a helyzet, át kellene gondolni, hogy a gyerekek menjenek-e délelőtt az iskolába. A helyzet azért is veszélyes, mert egy eltévedt golyó bárkinek az életének a végét okozhatja. – írja a Szabad Magyarszó.

Közben arról is érkezett hír, hogy a Tőzeg-tónál, egész közel a házakhoz is hallatszottak lövések, s az éjjel a rabszállító autó is a helyszín felé ment.

FRISSÍTÉS:

Értesüléseink szerint egyes szülők, akiknek a gyerekei elmentek az iskolába, nem sokkal fél nyolc után megérkeztek értük, és hazaviszik őket.