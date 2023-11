Meglátszik, hogy komoly akciókat tartottak a magyar határhoz közel a napokban többször is a szerb hatóságok. Ugyanis kedden csupán egy határsértőt tartóztattak fel Magyarországon, azt is a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ez a férfi szír állampolgárnak vallotta magát, azonban papírok nem voltak nála. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őt az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A legutóbbi szerbiai rendőrségi akcióról a Pannon RTV számolt be. Azt írták szerdán, hogy átfogó rendőrségi-csendőrségi akció zajlik Horgoson és környékén. Az illetékesek folyamatosan a terepen vannak és gyűjtik össze az illegális bevándorlókat. A rendőrség különleges egységei és a csendőrség tagjai is Horgoson tartózkodnak. Jelenleg a Művelődési Ház emeletén kaptak helyet és folyamatosan a terepen vannak, több sikeres akciójuk is volt már az elmúlt napokban. Nebojša Rakić, Magyarkanizsa polgármester-helyettese a lapnak elmondta, hogy Horgosról begyűjtöttek körülbelül négyszáz embert. Ebből a négyszáz emberből nyolcvannyolcat őrizetbe is vettek, és jelenleg is őrizetben vannak.

A szerb-magyar határ menti településeken most elvétve találkozni migránsokkal, egyedül a befogadóközpont környékén lehet látni őket. Az eddigi információk szerint a rendőrség különleges egységei a következő időszakban is fokozottan jelen lesznek a településeken.