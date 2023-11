A vádirat szerint a vádlott idén áprilistól kezdve több telefonszámról illetve rejtett számokról hívogatta volt szerelemét és álprofilokon küldött neki üzeneteket, folyamatosan zaklatva őt.

Több alkalommal, - májusra már napi szinten - megjelent volt közös lakhelyükön, a nő lakásánál is, azért, hogy vele a kapcsolatot újra felvegye. Nem tántorította el szándékától az sem, hogy csengetéseikor mind a sértett, mind az édesanyja felszólították a távozásra és arra, hogy a zaklatást fejezze be. A sértett azután tett feljelentést, hogy a férfi 2023. május 23-án, az esti órákban őt ököllel állon ütötte, miközben a kapukódot ütötte be.

A járási ügyészség a vádlottal szemben zaklatás és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat. A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.