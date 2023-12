Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint a hétvégén és az ünnepek alatt összesen 53 főt akadályoztak meg a hazánk területére történő illegális belépésben, a migránsok Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében próbálkoztak átjutni a határon.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Emellett határsértőket is elfogtak az említett időszakban, összesen 15 embert kaptak el. Az embercsempészéshez kapcsolódó közokirat hamisítás miatt 5 ember ellen indult büntetőeljárás.

A határvadászok toborzása pedig az utolsó hetekben is folyamatosan zajlik. Győr-Moson-Sopron, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is várják azokat, akik jelentkeznének szerződéses határvadász szolgálatra. Akit érdekel ez a hivatás, az a közösségi oldalakon is informálódhat: a Legyél Te is Rendőr oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.