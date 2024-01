Csalókra figyelmeztet közösségi oldalán figyelmeztet a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség, mindenki fokozott óvatossággal járjon el a most aktuális e-matrica vásárlásakor. Adathalászok vették célba a vásárlókat az éves országos és vármegyei autópálya-használati jogosultság beszerzésekor – hívta fel a figyelmet két értékesítő is. A csalók egy minimálisan módosított hivatalos e-matrica viszonteladó weboldalát használták fel, hogy hozzáférjenek a gyanútlan vásárlók banki adataihoz. A csalás módszere, hogy az alapvető mezők kitöltése után egy bankválasztó oldalra irányítják a vásárlót, és ezen kérik a belépési adatokat. A megtévesztést fokozza, hogy az adatokat a bank oldalára is továbbítják, így a felhasználó a kétlépcsős belépési hitelesítési kérést is megkapja, mintha tényleg teljesen biztonságos lenne az eljárás. Valójában azonban az áldozat banki belépési adatai csalók kezébe kerülnek.