Egy elhagyatott, korábban állatok tartására használt épületben száraz növényzet és szalma ég Felgyő külterületén. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A helyszínre elsőként kiérkezett csongrádi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. Az esethez a szentesi hivatásos tűzoltók is megérkeztek, valamint elindultak a kisteleki hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. – írja a katasztrófavédelem.