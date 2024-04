Alex Garland pontosan egy évtizeddel ezelőtt készítette el nagy sikerű filmjét, az Ex Machinát, ami a sci-fi műfajának egy modern gyöngyszeme. Második filmje, az Expedíció már némileg halkabb sikert hozott, jóllehet a keményvonalas sci-fi rajongók azt is inkább csak dicsérni tudták. Ezt követően Garland a sorozatok világába is belekóstolt, és elkészítette a Devs című miniszériát, ami talán még az eddigieknél is erőteljesebben bizonyította alkotójának tudományos (kvantumfizikai) érdeklődését. Ezután – két éve – egy művészfilmes beütésű horrorral jelentkezett (Ők), ami sokaknál kiverte a biztosítékot, míg mások dicsérték allegorikus jelentéstartalmát. Legújabb alkotása, a Polgárháború ugyancsak egy allegorikus sztori, amibe nagyon könnyű belelátni a mai amerikai közhangulatot, a politikai kétosztatúságot, illetve a mindezekből fakadó gyűlöletet, megfélemlítést, bizalmatlanságot. Címéhez hűen a film egy olyan fiktív(?) amerikai társadalmat mutat be, amelyben kezd úrrá lenni az anarchia, miután a keleten székelő elnök kezéből fokozatosan kicsúszik az irányítás. Az utcákon, a nagyvárosokban megszűnik a rend, bárhol lövések dördülhetnek, a halottakat pedig platós teherautókról tömegsírokba öntik. Ebben a kaotikus helyzetben kezdik meg útjukat hőseink, négy, mindenre elszánt fotóriporter. Céljuk, hogy bejussanak a Fehér Házba, és megörökítsék az elnök életének utolsó pillanatait. Ide vezető útjukat megannyi halál és szenvedés övezi.