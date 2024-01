Összesen 4 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban kedden – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Mind a 4 férfit Csongrád-Csanád vármegyében, Röszkén találták.

Ugyanaznap a rendőrök 7 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szudáni állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Arról pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda számolt be, hogy vádemelési javaslattal zárult a nyomozás három litván embercsempész ügyében. Felidézték, hogy a bűnszervezet tagjai a gyanú szerint 2022-ben autókkal szállítottak – magukat indiai, pakisztáni és bangladesi állampolgárnak valló, de személyazonosságukat igazolni nem tudó – migránsokat Magyarországon és Szlovénián keresztül Olaszországba. A beszerzett bizonyítékok alapján a gyanúsítottak 2022 augusztusában legalább négy alkalommal nyújtottak ily módon segítséget összesen több mint száz illegális migránsnak. Az egyik esetben az egyik férfi Dudaron tett ki autójából 25 külföldit, akiket a közeli erdőben elrejtőzve találtak meg a rendőrök. A másik esetben Zalaegerszegen akarták igazoltatni a másik embercsempészt, aki a rendőröknek nem állt meg, majd az árokba hajtott, aminek következtében több migráns meg is sérült. Volt olyan eset is, hogy egy kisteherautóban 37-en utaztak, ekkor az autót a harmadik férfi vezette.