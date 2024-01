Tavaly az előző évhez képest 17 százalékkal nőtt az Európába irányuló migráció, mintegy 380 ezren próbáltak illegálisan belépni az unió területére

– erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán.

A tábornok hozzátette, tavaly a migrációs nyomás a spanyol, az olasz és a balkáni útvonalon is nőtt. A harmadik negyedévben Magyarország déli határainál szerb oldalon már afgán bűnbandák uraltak egyes területeket. A helyzet egyre rosszabb, egyre több az erőszakos, fegyveres cselekmény, tavaly több száz alkalommal lőttek rá magyar rendőrökre is – ismertette.

Bakondi György emlékeztetett, hogy eközben az EU migránspaktumot fogadott el, kvótákat írnak elő, melyeket a brüsszeli központból határoznak meg, a menedékkérelmeket pedig az eddigi magyar gyakorlattal ellentétben már nem az EU területén kívül kell elbírálni, így migráns táborok jöhetnek létre az unión belül is.

Az EU szerint amíg Magyarország nem változtat migrációs politikáján és gyermekeket védő szabályain, addig nem juthat hozzá a neki járó uniós finanszírozáshoz. Ez politikai zsarolás – jelentette ki le Bakondi György.

A magyar kormány szerint ugyanakkor az a legjobb, ha a fontos ügyekben megkérdezik a magyar embereket. Ez történt a legutóbbi nemzeti konzultáción is, amelyen másfél millió ember mondta el véleményét. Ez támogatást nyújt a magyar kormánynak, hogy sikeresen harcoljon a magyar emberek biztonságáért

– mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

A magyar-szerb határon egyébként továbbra is viszonylagos nyugalom van, mert a szerb hatóságot továbbra is ellenőrzik a határ menti erdőket, és a településeken is jelen vannak.