Egy lakatlan háznál, ahol a tulajdonos sem fellelhető, a polgárőrök vették észre, hogy szivárog a víz. A polgárőrök több vödör víz kimerése után elzárták a főcsapot, így szüntették meg a problémát. Hasonló eset történt korábban egy szintén lakatlan ingatlannál, ahol a polgárőrök gázszivárgást észleltek járőrözés közben. Ezt jelentették a szolgáltatónak és a hiba elhárításáig őrizték is a területet. A hasonló esetek elkerülésének érdekében kérik a lakosságot, hogy figyeljenek oda a vízóráik védelmére, a fagycsapok ilyenkor, télen legyenek elzárva. Azt is kérik a Csanádalbertin élőktől, hogy ha lehetőségük van rá, a környezetükben lévő lakatlan ingatlanok közműveire is nézzenek néha rá.