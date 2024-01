Összesen egy határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szerdán – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtökön. A férfit Csongrád-Csanád vármegyében, Röszkén találták meg.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy Olaszország és Szlovénia közötti határ ellenőrzését addig tartják fenn, amíg szükség lesz rá. Ezt Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter jelentette be. Matteo Piantedosi a parlament schengeni bizottságában számolt be a balkáni migrációs útvonalon található határszakaszon korábban bevezetett ellenőrzés menetéről. Emlékeztetett, hogy a határellenőrzést október 21-én, a jelenleg zajló izraeli–palesztin konfliktus kirobbanását követően léptették életbe. Azóta további 419-cel növelték az ellenőrzést végző határrendészek létszámát. Matteo Piantedosi elmondta, hogy a Szlovéniából érkezők ellenőrzése nemzetbiztonsági okokból történik, és "addig tartják fenn, amíg szükség lesz rá". Hozzátette, hogy október 21-e és december 31.e között csaknem 150 ezer embert és több mint 90 ezer járművet ellenőriztek, és több mint 1500 olyan személyt azonosítottak, aki nem volt jogosult az Olaszországba való belépésre. Hetvenöt embert tartóztattak le, köztük ötvenkettőt embercsempészés címén; valamint 283 személyt jelentettek fel egyéb bűncselekmények miatt.