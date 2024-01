A téli iskolaszünetre való tekintettel a vármegyei rendőrség Bűnmegelőzési Osztálya január 2-án rendezte meg idei első szakmai képzését a vármegye iskolaőreinek, amelyen részt vettek az Országos Rendőr-főkapitányság Iskolapartnerségi Osztályának munkatársai is. Szabó Péter osztályvezető értékelte az elmúlt esztendőt, majd ismertette a 2024-es évre meghatározott feladatokat, valamint elvárásokat is. Az őrnagy összefoglalójára reflektálva M. Toronykőy Márta,a Bűnmegelőzési Osztály vezetője megköszönte az iskolaőrök tavalyi munkáját. A program a vármegyei koordinátor és a tréningbe bevont előadók, így a rendőr-főkapitányság intézkedéstaktikai oktatóinak és pszichológusának közreműködésével lebonyolított szakmai képzéssel folytatódott tovább, melynek középpontjában ezúttal is a hatékony kommunikáció állt.