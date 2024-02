Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki tavaly nyáron, Szegeden, egy rendszámtábla nélküli motorral menekült a rendőség elől a fél városon keresztül – közölte az ügyészség. A férfi augusztus 21-én, este 9 óra körül hajtott végig a rakparton a motorjával. A rendszám hiánya miatt a rendőrök igazoltatni akarták, azonban a vádlott nem állt meg, hanem gázt adott, és a belvároson át, többször is 100 kilométer/órát is meghaladó sebességgel, négy piros lámpán is áthajtva elmenekült a rendőrök elől. Ez azonban nem volt elég neki. Ugyanígy, rendszám nélkül a motorral két hét múlva is nagy sebességgel közlekedett a városban, ráadásul a jármű műszakija is lejárt és azt a forgalomból is kivonták, illetve jogosítványa sem volt a férfinek. Folytatólagosan elkövetett egyedi azonosító jel meghamisításával vádolják.