Csütörtökön vármegyénkben Csanádpalotán, illetve Kövegyen két csoportban 13 embert akadályoztak meg a rendőrök, hogy illegálisan átlépje a magyar határt – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. A migránsokat visszakísérték a határkerítéshez.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pedig a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság olyan jogszabály megalkotásán dolgozik, amely szerint nem lehetne büntetőjogilag felelősségre vonni az illegális migrációt segítő civil szervezeteket. Bakondi György szerint az ezért is veszélyes, mert nagyon vékony a határ a migránsok segítése és az embercsempészet között, vagyis ebben az esetben minden egyes esetet külön kellene mérlegelni.

A tábornok hozzátette, hogy a migránspaktum elfogadását azért erőlteti az unió, hogy a jogszabályt még a jelenlegi balliberális túlsúlyú Európai Parlament szavazhassa meg. Ugyanis várható, hogy az Európai Parlamenti választások után változik a testület összetétele.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fordulat azért következhet be, mert a balliberális oldalon is érzékelik, hogy a 2015 óta tartó, Európa-szerte terrorcselekményeket és biztonsági fenyegetést okozó menekültáradatot negatívan ítélik meg a kontinensen élők.

Bakondi György elmondta azt is, hogy ezért a paktumban az emberek biztonságérzetének növelése érdekében szerepel az EU külső határainak szigorúbb ellenőrzése, illetve olyan gyűjtőtáborok létrehozása a határ közelében, ahonnan könnyebb visszaküldeni az illegális bevándorlókat.