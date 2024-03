A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség letartóztatását indítványozta egy házaspárnak, a fiuknak és egy velük élő nőnek, akik csaknem 300 millió forint bevételre tettek szert lányok futtatásából – tájékoztatta lapunkat Szanka Ferenc megbízott főügyészhelyettes.

Közleményében azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint a kisvárosban élő család csaknem 3 éve futtat prostituáltakat Németországban. Kitért arra is, hogy a sértettek között van olyan lány is, akit kiszolgáltatott élethelyzetével visszaélve vettek rá a szexuális szolgáltatások nyújtására. A vádlottak szállították, szervezték a prostituáltak tevékenységét, a keresményüket elvették. A pénz egy részét hazautalták, illetve abból a városban egy kávézót is üzemeltettek.

Pénteken döntenek a letartóztatásról

– A minősített emberkereskedelem, üzletszerűen elkövetett kerítés és pénzmosás bűntette miatt indult eljárásban a főügyészség a szökés-elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatásának egy hónapra történő elrendelését – közölte Szanka Ferenc. Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a még pénteken dönt.

Szerdán törték rájuk az ajtót

A rendőrség is kiadott közleményt a rendőrségi akcióról, abban azt írták, hogy a bűnbanda egy kávézót is üzemeltetett. Az ingatlanban tartózkodott egy idős férfi is, akinek az esetében felmerült a gyanú, hogy több évtized óta ház körüli munkákra kényszerítették. Azt írták, hogy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályával együttműködve még február 28-án fogtak el négy személyt. A rendőrök egy 51 és egy 30 éves férfit vettek őrizetbe, akik ellen emberkereskedelem és kényszermunka, valamint üzletszerű kerítés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást. Egy 35 éves nő ellen szintén üzletszerű kerítés, 49 éves társával szemben pedig pénzmosás bűntette miatt folyik eljárás, őket ugyancsak őrizetbe vették.

A házkutatás során számos aranyékszert, készpénzt, valamint öt nagy értékű autót is lefoglaltak.

Mindszenten történt az eset

Bár a rendőrségi és az ügyészségi közlemény csak annyit ír, hogy egy Csongrád-Csanád vármegyei kisvárosban történt az eset, Mindszentről van szó. Lapunkat mindszenti lakosok értesítették a rendőrségi akcióról. Ahogy megírtuk, a helyiek azt mondták, hogy szerdán rengeteg rendőr- és civil autó lepte el a Horváth Gyula és a Battyhyány utca környékét. Sokan megijedtek, mert nem tudták, mi történhetett a városrészben. Később derült ki, hogy a rendőrség tervezett akciót hajtott végre, lapunkkal a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya csütörtökön közölte, hogy négy személyt fogtak el és vettek őrizetbe a városban.