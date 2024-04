Te is szoktál online piactereken adni-venni? Akkor ezt most olvasd tovább! – figyelmezett közösségi oldalán a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Azt írták, hogy korábban csak a vásárlók, ma már viszont az eladók átverése is mindennapos. Az óvatlan eladót úgy verik át, hogy a piactéren értékesített áruért járó pénz fogadásához, vagy az áru kiszállításához valamilyen szokatlan, további teendőt várnak el. Ennek az egyik leggyakoribb módja, hogy a vevő azzal hívja fel az eladót, hogy kifizette a meghirdetett terméket, ám arra kéri az eladót, hogy valamilyen távoli hozzáférést biztosító programot telepítsen a gépére vagy telefonjára annak érdekében, hogy „biztosítva legyen az átutalás fogadása” – írták.