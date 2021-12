– Karrierem csúcsát abszolút az MNB-s évek jelentették, hiszen olyan kvalitásokat, illetve kapcsolati tőkét szereztem, amelyeknek köszönhetően vállalkozóként is könnyedén boldogulok és megfelelően tu­­dom képviselni a cégem mindenfajta helyzetben. Erre talán a legjobb példa, hogy az RTL Klub Cápák között című műsorában is elsöprő sikert arattam a bemutatóm során. Úgy érzem, most értem igazán célba, mert mindennap azzal foglalkozhatok, ami igazán boldoggá tesz – mesélt lapunknak pályájáról Csorba Noémi.

A minőségi hazai áruban hisz Csorba Noémi bokrosi vállalkozó. Fotó: falusikosar.hu