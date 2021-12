Tápai Péter és Halkó Pál a környék felújítását is kritizálta. Azt mondták, hogy semmi értelme annak, hogy teljesen kitiltsák a belvárosból az autókat, és elvegyék a parkolóhelyeket. Halkó Pál arról beszélt, hogy nem csak a biciklis közlekedést kellene előtérbe helyezni. Szerinte az autósokat nem lehet kihagyni a fejlesztésekből, mert Szeged belvárosa alkalmas a vegyes közlekedésre, és „sosem lesz élhető”, ha nem engedik be az autókat. Nagy Sándor és Kovács Tamás szerint az Oskola utcai üzlettulajdonosok jól járnak a felújítással, hiszen utána sokkal több helyük lesz fogadni a vendégeket. A két alpolgármester azt is mondta, hogy egyre több nagyvárosban jellemző a növekvő kerékpáros közlekedés, ők is ezt tartják szem előtt.