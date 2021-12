- Ott már 70 fánk van. A szülők törődnek a fákkal. Vannak olyan családok is, akik virágokkal ültették körbe a gyermekük csemetéjét. Mivel a terület betelt új helyet jelöltünk ki a fáknak. Több alternatíva is felmerült, végül úgy döntöttünk, hogy a főutunk és a kerékpárút közötti területre kerüljenek az új csemeték. Most 20 hársfát és 6 somfát ültettek a családok.