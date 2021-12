Szabó Zoltán polgármester köszöntőjében arra tért ki, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja a sportoláshoz szükséges feltételeket. A városvezető kiemelte, hogy a sportegyesületek működése a közösségek összekovácsolásához is nagyban hozzájárul, erre pedig nagy szüksége van a városnak. Hozzátette, a sport-ágazatban is terveznek fejlesztéseket, ezek közül egy új edzőcsarnok megépítését emelte ki a polgármester.