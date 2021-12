– Meglehetősen megosztó a tevékenységem, talán ezért is van, hogy nem sok elismerést kapok. Az, hogy a veszélyes téveszmék ellen felemelem a hangomat, konfrontatív dolog, amely erős vitákat és mostanában már kemény támadásokat is generál. De fontosnak érzem, mert ha senki nem mondja meg valamiről, amiről már biztos tudás van, hogy átverés vagy tévút, az emberek azt fogják hinni, hogy normális. Örülök, hogy tevékenységemet az or­­vosokat képviselő testület el­­ismerte, mert ez azt jelenti, hogy ők is mögöttem állnak – fogalmazott a biológusprofesszor, akinek már hónapok óta a koronavírus elleni oltások kötelezővé tétele a célja.