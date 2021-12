A másik díjazott, Masir Norbert is ifjúsági polgármester volt. Ifjúsági referensként is dolgozott a települési önkormányzatnál, jelenleg is a Kulturális és Szabad­idős Egyesület alelnöke. Külső tagként ő képviseli az if­­júsági önkormányzatot a település Egészségügyi, Szociá­lis és Ifjúsági Bizottságában.