Ha egy munkáltató magyar dolgozókat küld el azért, hogy külföldieket vegyen fel, ne csak a felvett állami támogatást fizesse vissza, de az összeg után büntetőkamatot is – mondta el makói sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, parlamenti képviselő. A sajtótájékoztatót azzal a címmel hirdették meg, hogy a vendégmunkásoké helyett a magyarok lakhatása legyen az első. Utóbbi témához kapcsolódva Zeitler Ádám, a Lokálpatrióták helyi polgármesterjelöltje azt mondta, szerinte folytatni kellene a fiatalokat megcélzó fecskelakás-programot Makón, mert ilyenből még mindig kevés van. Azt is javasolja, hogy legyen több önkormányzati bérlakás, illetve a meglévők további felújítását is szorgalmazta.