Addig viszont – legalábbis ami utána maradt, abból úgy tűnik – annyit élt, mint kevesen mások. Édesanyja most nem mindennapi módon készül neki emléket állítani: On my way, azaz Utamon címmel könyvet készül kiadni róla.

Szűcs Tímea a világ sok pontján megfordult.

Fotó: Szűcs Tímea archívuma