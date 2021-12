– Az például még ma is Márton-naphoz köthető hagyomány, hogy ezen a napon libát kell fogyasztani ahhoz, hogy a következő évben az ember ne éhezzen – mondta a szakember. De egyúttal dologtiltó és időjósló nap is ez egyben. Ha Márton napján a lúd jégen jár, karácsonykor sárban poroszkál – idézte a régi mondást. És ilyenkor kóstolták meg az újbort is. Ez utóbbi persze nem volt része a múzeumi programnak, de lehetett például kukoricát morzsolni, műlibát tömni, illetve készítettek csuhéból figurákat.