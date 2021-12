Gazdaságosabban működik majd a középiskola 2021.11.17. 17:55

Befejeződött a mezőgazdasági szakközépiskola felújítása, az épületen nyílászárókat cseréltek, kívülről hőszigetelték, valamint napelemeket is felszereltek. A renoválás során arra is ügyeltek, hogy az 1928-ban elkészült iskola arculata ne változzon meg, az épület a felújítást követően is megtartotta régi jellegzetességeit.

– A járványhelyzetben felértékelődött, sőt stratégiai ágazattá vált az agrárium, hiszen bebizonyosodott, hogy milyen fontos, hogy jó minőségű, biztonságos élelmiszert tudunk tenni az asztalra. Az Agrárminisztérium részéről látszik az a szándék, miszerint mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a fiatal nemzedék olyan technikához, tananyaghoz és felkészüléshez jusson hozzá, amivel végzés után be tud lépni az agrár szakmákba. Ezek a beruházások is azt erősítik, hogy jó vidéken élni, megtalálhatja mindenki a számítását. Ebben is egy biztos pont a Bársony-iskola – közölte Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes a Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújított főépületének átadóján.

A miniszterhelyettes kiemelte, a 2021-27-es fejlesztési ciklusban 4256 milliárd forint áll rendelkezésre az agrárium fejlesztésére, amiből Csongrádra is jelentős összeg kerül majd.

A Bársony főépületének energetikai felújítása során kicserélték a nyílászárókat, valamint egy külső hőszigetelést is kapott az épület, emellett pedig egy 17,5 kilowatt teljesítményű napelemet szereltek fel a kollégium épületének tetejére.

A munkák során arra is ügyeltek, hogy csaknem száz éves iskola arculata ne változzon,

ezért – az alagsori és a bejárati ajtókat leszámítva – fa nyílászárókat építettek be, ezzel megtartotta régi jellegét az épület. Az eredeti összkép fenntartásához az is hozzájárult, hogy az iskola külső mészkőburkolatát is felújították.

Az átadón Bedő Tamás, Csongrád polgármestere elmondta, a város továbbra is támogatja a középiskolát, tervben van a kollégium újabb vizesblokkjának felújítása, a tervezett városközpont-rehabilitáció során pedig parkolókat építenek majd a környéken. Asztalos Zoltán, az intézmény igazgatója pedig arra tért ki, hogy előkészítés alatt van a mezőgazdasági középiskola vadászházának és tanműhelyének felújítása is.

