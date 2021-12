A fürdőberuházás szóba ke­­rült a múlt heti testületi ülé­sen is. Farkas Éva Erzsébet pol­­gármester napirend előtt azt mondta, a járványhelyzet ellenére a fejlesztések nem álltak le Makón – ezek közül a Hagymatikum bővítése a leg­­nagyobb. November 17-én a kivitelező átvette az utolsó részt is a munkaterületből. Az élményfürdő földszinti pillérei 50 százalékig elkészültek, megtörtént a földvisszatöltés az alaplemez szintjéig, a csúszdatorony betonozása pedig már másfél szint magasságáig ha­­ladt el. A 360 fülkével rendelkező nyári öltöző terveit az ön­­kormányzat kérésére átdolgozták, hogy azok télen is használhatók legyenek. Jelenleg az ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak.