Volt diák, aki azt mondta, a sok különóra mellett már nincs ideje olvasni, a híradós szerint azonban ha valaki megtalálja az igazán neki való történetet, akkor arra tud majd időt szakítani. Ezért is készítette el 10 tanárnő – köztük egy szatymazi pedagógus – segítségével a Könyvnyerő kiadványt, amelyet be is mutatott az osztálynak. Mint mesélte, 20 olyan gyermek és ifjúsági könyvet ajánlanak ebben, amelyeket valószínűleg megszeretnek a fiatalok. A játékos feladatok is azt a célt szolgálják, hogy felkeltsék az érdeklődést a történetek iránt.