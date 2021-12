– A nuncius atya szentmisét mutatott be közösségünknek, és a zsolozsmát is közösen imádkoztuk el. Az imádság mellett az étkezések is mind közösek voltak. Itt-tartózkodása alatt beszélt a szinodális folyamat értelmezéséről és megéléséről, valamint arról, hogy ő hogyan látja ezt az utat. Ami engem megragadott és elgondolkoztatott, az az volt, hogy a kiindulási pont a szinodális úthoz az önismeret. Meg kell ismernem magamat és helyemet az egyházban, különösen az adott közösség életében – részletezte a fiatal.