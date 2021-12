Horváth-Varga Sándor Honvéd városrészben él egy apró házban, ahol beteg édesanyját ápolja. Itt készülnek pirográfiái is. A szó tűzírást jelent; az így készült képeket többnyire fába égetik bele. Ilyeneket már a 80-as években is készített, gázlángon hevített szöggel – meséli –, de alkotó kedve ké­­sőbb alábbhagyott, inkább a ver­­sek érdekelték. Most megint fordult a kocka: keveset ír, égetett képeket viszont megint lelkesen készít. – A versekkel is, a képekkel is az érzéseimet, indulataimat fejezem ki, vezetem le – mondja.

Fotó: Szabó Imre