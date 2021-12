– Ez a nagyszerű játék Szentes múltja, jelene és jövője lehet. Szerencsés az a város, amelynek ilyen gazdag és változatosan hozzáférhető helytörténete van. Ezt támogatni kell, mert erősítheti a helyi közösségeket, növeli a kulturális identitást, ráadásul segíti a játszva tanulást is – mondta el a társasjáték bemutatóján Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője.

A Szentesi Városkerülő társasjáték az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatának 5,3 millió forintos támogatásával 150 példányban jelenhetett meg.

Az ötletgazda, Borsodi Ág­­nes nyugalmazott tanárnő la­­punknak elmondta, a most megjelentetett játék a 2000-ben hasonló címmel megjelent kiadvány továbbfejlesztett, újragondolt és kibővített változata. – Ebben a játékban benne van a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. Egyféle lehetőség arra, hogy erősítse a városhoz kötődő gyökereinket. Ha pedig ezek a gyökerek elég erősek, a szívünk is vissza fog húzni ide – beszélt a játék helyiidentitás-erősítő szerepéről a tanárnő.

Elmondta továbbá, hogy a játék hétféle hagyományos társasjátékelemből áll, amelyek Szentes és környékének értékeit mutatják be. A játékokkal az egész család tud játszani, minden korosztály talál benne olyan részt, amellyel szívesen foglalkozhat. A hét játékelem más és más részleteket emel ki, más szemszögből mutatja be a gazdag múlttal rendelkező várost. Képes lottó, párosító kártyajáték, memóriajáték, kvartettjáték, kvíz, kirakó és térbeli dominó is része a társasjátéknak.

A játék „szépséghibája”, hogy egyelőre kereskedelmi forgalomban nem kapható. Az alkotók január 27-re tervezik a társasjáték bemutatóját, amelyre az iskolák vezetői mellett a helyi vállalkozókat is várják. Akinek szívügye Szentes, az anyagi támoga­tással is segítheti a játék to­vábbi gyártását és népszerűsítését.