Vezetői körlevelében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyfeleknek közérthető tájékoztatást kell nyújtani a rendelkezésükre álló lehetőségekről.

– Amennyiben egy pénzin­tézet monitoringrendszere tör­lesztési problémát azonosít va­lamelyik ügyfelénél, akkor azt közvetlenül javasolt megkeresni a fizetési terheket csillapító megoldások felajánlásával – hangsúlyozta a jegybank. Az ilyen esz­­közök alkalmazása a pénzintézetnek is érdeke, hiszen azt a célt is szolgálja, hogy a kihelyezés nagyobb valószínűséggel térüljön meg.

Az MNB a lehetséges megoldásokat is felsorolta, amelyek közül az egyik rövid távú az, ha az adós csökkentett részletet vagy csak kamatot fizet a törlesztés egyidejű átstrukturálásával. Hosszabb távú megoldás lehet, ha a pénzintézet meghosszabbítja a futamidőt, kamatot csökkent vagy egyéb árazási ked­­vezményt nyújt. A bank lehetőséget biztosíthat az ügyfélnek a fedezet értékesítésére, egyesek kiengedésére, cseréjére is. Szóba jöhet új adósságrendezést szolgáló hitel felajánlása is, új feltételekkel, például adóstárs bevonásával vagy a régi feltételek egy részének megszüntetésével.

