Rakonczai Imre Nagymágocson él, december elején töltötte be a 61. évét, a helyi Farmer Kft. traktorosa. A nevéhez kötődik a Horthy-fával kapcsolatos hagyományápolás. Kezdeményezésére emelt a munkaadója a neves fa köré kerítést, illetve emléktáblát. Imre öt éve gondozza a terület környékét.

Három évvel ezelőtt határozta el, hogy egy kicsit felrázza a szilveszteri bulizás után a helyieket. Akkor szervezte meg az első kerékpártúráját, de a nagymágocsiak inkább a pihenést választották, úgyhogy Imre egyedül vett részt a túrán, méghozzá kéményseprő­jelmezben, hogy szerencsét hozzon azoknak, akik látják. Tavaly viszont, talán a sajtó hírverésének köszönhetően is, már többen csatlakoztak hozzá.

– Első alkalommal 3,5 kilométert kerekeztem. Tavaly, akkor már a társaimmal, túlteljesítettük a tervet. Először a Horthy-fáig tekertünk, majd onnan Lajosszállásra, a munkahelyem szarvasmarha­telepére, ahol megnéztük a szamarakat is. Mindenkinek nagyon tetszettek. Ott a cég meg is vendégelt bennünket, majd visszatértünk a kiinduló­ponthoz. Mindenki nagyon jól érezte magát – emlékezett vissza Rakonczai Imre.

2022. január 1-jén 10 órakor indul a túra a helyi csárda elől. A résztvevők kilátogatnak Ótompahátra, vagyis Kapásfaluba, onnan kitekernek a Horthy-fához, majd Lajosszállás az úti cél, ahol a csacsiknál is megállnak, majd visszatekernek a falu központjába. A szervező már bejárta az útvonalat, ami csaknem négyórás lesz. Ettől azonban nem kell megijedni, mert Imre több helyen is megállást tervez. Arra kér mindenkit, hogy vigyenek vizeskupát, akár üresen is, mert két kút is szerepel a megállóhelyek között. Arra buzdítja a nagymágocsiakat, hogy öltözzenek fel jól, inkább melegük legyen, mint fázzanak. Azt sem bánja, ha valaki autóval követi a bicikliseket.

Imre elmondta, már volt egy édesapa, aki jelezte, hogy kisgyermekével vesz részt a túrán.

– Remélem, addigra jó idő lesz. Idén nem veszek fel jelmezt, de ha valaki akar, nyugodtan jöhet vicces öltözetben, szeretettel várok mindenkit!

Rakonczai Imre tavaly és tavalyelőtt kéményseprőjelmezben teljesítette saját szervezésű kerékpártúráját.

Fotó: Kovács Erika