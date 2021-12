Az örökbefogadott Bende története sokakat megérintett 2021.12.03. 13:48

Lapunk újságíróját is jelölték a Média a Családért díj közönségdíjára

A Média a Családért Alapítvány 13 éve azokat a családbarát cikkeket és műsorokat díjazza, amelyek a jól működő családok példáját közvetíti, ugyanakkor megoldási javaslatokat is adnak az őket érintő problémákra. Lapunk újságírója, Tímár Kriszta az örökbefogadott sérült kisfiú, Bende történetét mutatta be az olvasóknak. Munkája most a közönségdíjra is esélyes.

Tímár Kriszta 2003 óta dolgozik a Délmagyarországnál. Gyakran választ olyan témát, ami gyerekekkel kapcsolatos, hiszen saját bevallása szerit ezekre a történetekre mindig is fogékonyabb volt.

A „Sérült gyermekkel lett teljes az életük” cikkével lett a Média a Családért-díj májusi jelöltje. Kriszta egy olyan tiszaszigeti házaspárról írt, akik egy súlyos fejlődési rendellenességekkel született kisgyermeket fogadtak örökbe. Bendére nehéz sors várt volna, ha nem veszik magukhoz.

Tímár Kriszta szerint az örökbefogadás magában is különleges téma, de ebben az esetben még inkább érdekes, hiszen a család nem a sérült gyereket, a problémákat és a kihívást látta, csupán első látásra beleszerettek a mosolygós kisgyermekbe, és úgy döntötték hazaviszik őt.

Tímár Kriszta az első látogatás óta többször is írt a Bendéékről.

Újságírónkra 2021. január 15-ig adhatja le szavazatát az Alapítvány honlapján.

