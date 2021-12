Nem csak otthon ismerik el a júniusban Csanádpalotán díszpolgárként kitüntetett vállalkozót, Vetró Józsefet: a napokban a makói ipartestület ünnepi közgyűlésén találkoztunk vele, ahol aranykoszorús mesteri díszoklevelet vehetett át. A rangos kitüntetést Juhos János, az Ipartestületek Országos Szövetségének alelnöke adta át neki.

Emlékezetes, Vetró Józsefet egy posztumusz kitüntetettel, Molnár Lászlóval együtt fogadták díszpolgárrá a nyáron.

A kitüntetés odaítélése azonban szabálytalan volt, mert arról Debreczeni István polgármester egy személyben döntött június 15-én – ezt azonban csak június 14-ig tehette volna meg a járványhelyzetre tekintettel. Miután a megyei kormányhivatal a vonatkozó határozatot érvénytelenítette, Debreczeni a díszpolgári javaslatokat a testület elé vitte. A képviselők Molnárét jóváhagyták, Vetróét azonban nem. Valószínűleg az eljárással volt gondjuk, nem Vetró személyével, hiszen mint megírtuk, a vállalkozó sokat jótékonykodik, dolgozik a közösségért – például a Kövegy és Csanádpalota közt álló gémeskút megújulása is nagyrészt az ő önkéntes munkájának köszönhető.

Vetró József egyébként most azt mondta, a díszpolgári címet jelképező oklevél továbbra is nála van, azt tőle senki nem kérte. A kitüntetéssel járó pénzt sem. Igaz, azt nem is tudná visszaadni, hiszen egy alapítvány számlájára fizette be.

– Remélem, az aranykoszorús mesteri oklevelet nem akarják majd visszavenni tőlem – mondta lapunknak mosolyogva. Persze amikor a csanádpalotai testület visszavonta tőle a díszpolgári címet, akkor sem esett kétségbe: azt mondta, úgy gondolja, ezt a palotai emberektől kapta, és nem neki kell szégyenkeznie a botrány miatt.