– Régóta vártuk már ezt a hiány­­pótló fejlesztést. Az Arany János volt az egyetlen olyan utca, ami még teljes egészé­ben homokos volt, és sártengerré változott a legkisebb eső hatására – kezdte beszédét Turda Gábor, Dóc polgármestere a felújított Arany János utca átadásán. A Magyar Falu program vonatkozó pályázatában – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – tízmillió forintot tudott megpályázni a település. Ennek kö­­szönhetően 20-25 centiméter vastagságban tömörített, mart aszfaltos anyag került az útra a megfelelő alapozás után. Az út mentén a vízelvezető árkot is a pályázatból valósították meg.

A polgármester hangsúlyoz­­ta: ezzel Dóc történetének egy szakasza véget ért, mert ez volt az utolsó utca, ami még nem volt szilárd burkolattal megerősítve. Köszönetet mondott a kivitelezőnek, hogy ilyen gyorsan el tudták végezni a munkát, és a téli esőzések ide­­jén nem sártengerben kell bejutni az utcába a lakóknak.

Azt is megtudtuk, hogy Dócon rengeteg külterületi út található, ezek rendben tartása is nagy megterhelést jelent az önkormányzatnak. Ebben is segítséget nyújtott a Magyar Falu program, a kommunális eszközbeszerzési pályázatban 3,8 millió forintot nyert el Dóc önkormányzata. Az összegből olyan munkagépeket, például rézsűzúzó eszközt, szereztek be, amelyek segítségével rendben tudják tartani a külterületi utakat.

– A következő cél az ilyen utak aszfalttal burkolása, és a felújításra szoruló útjaink rendbetétele lesz. Reméljük, ehhez is tudunk majd kormányzati segítséget kapni – mondta vé­­gül a polgármester.

Az utolsó sáros utca kapott Dócon szilárd burkolatot. A nemzeti színű szalagot Farkas Sándor miniszterhelyettes, Turda Gábor polgármester és Gémes Sándor, a megyei közgyűlés elnöke vágta át. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyozta az ünnepélyes szalagátvágás előtt: egy település életében nagyon fontos állomás, amikor eljut oda, hogy nincs már sáros út.

Megjegyezte: nemcsak az átadáson megjelenő lakók cipője, de az őket követő kiscica mancsa sem lett sáros. Dócon, tette hozzá, nemcsak az utca kapott szilárd burkolatot, de az utak rendben tartásához szükséges munkagépekre is sikeresen pályáztak. Elmondta, hogy a Magyar Falu programban, ami néhány éve indult, sok olyan beruházást lehetett finanszírozni, amire a települések gazdálkodása nem lett volna képes. Ezt a programot viszi tovább a kormány, ígérte a miniszterhelyettes, 2022 januárjában újabb pá­­lyáza­­ti lehetőségek nyílnak majd meg.