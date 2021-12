A tavalyinál jobb, de a 2019-es év végi forgalomnál jóval szerényebb év végi kiutazóforgalommal számolnak a szervezőirodák – számolt be a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a Világgazdaságnak. Még az állandó bizonytalanság is közrejátszik: az utazásszervezők is feszülten figyelik, hogy mit jelent be Ausztria december 12-től, hiszen a tét a teljes síszezon.