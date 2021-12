Bevezető fő útjaink is tele vannak. Belvárosi hídon a szokásos araszolásra kell készülni , Székely soron , Népkert soron egyre hosszabbak a sorok. Tele van a Temesvári körút is illetve a Bertalan hídon is sokan vannak. Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Csillag térnél, Mars térnél torlódások annak. Felső Tisza-parton, rakparton is lassan lehet haladni , de a Kossuth Lajoson is kifelé – befelé tele vannak a sávok. – írja a Rádió Taxi Három jelentésében.