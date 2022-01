Így például láthattak legendás ősmaradványokat a diákok, akik néhány ilyen különlegességet mikroszkóppal is szemügyre vehettek, valamint a vegyészek virágoskertjébe is bepillantást nyertek. Emellett saját kezűleg meteorológiai előrejelzést is készíthettek, sőt azt is megtudhatták, hogy mekkora az ökológiai lábnyomuk, és azt miként tudják kiszámolni. Rengeteg szórakoztató, érdekes programmal készült az egyetem azért, hogy minél többen kapjanak kedvet a karon tanulható szakmákhoz.

Mindemellett persze a képzésekről tájékoztató előadások is voltak. Az Informatikai Intézetben zajló képzésekről Nyúl László intézetvezető számolt be, miszerint azok a szakok, amelyekre náluk lehet jelentkezni – mérnökinformatikus, programtervező informatikus, villamosmérnök, gazdaságinformatikus –, ott vannak a legjobban fizető képzések top10-es listáján. Vagyis havonta bruttó 300-400 ezer forintot visz haza egy kezdő, diplomával rendelkező informatikus.

Hangsúlyozta, csakis a jó szakember tud jól keresni, azonban ehhez az kell, hogy aki az intézet képzéseit választja, az hagyja magát képezni, nyitottan érkezzen az egyetemre, és higgyen abban, hogy az oktatók utat mutatnak, és olyan tudást adnak át, amelyre a későbbiekben bárki építkezni tud.