Baleset történt szintén Szegeden a Thököly utcában, a rendőrség jelentése szerint 30 percet vesz igénybe a helyszínelés, de útlezárás és torlódás sincs.

A taxisok közölték, a bevezető főutak tele vannak. Körutakon, sugárutakon sűrű a forgalom. Hidakon már Újszeged felől araszolás van hidak előtt egyre hosszabbak a sorok. Belvárosi részen torlódás van, Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton. Csillagtérnél is is erős a forgalom Lugas utca felől már sor van, de a Szilléri sugárúton is lépésben halad a forgalom. Felső Tisza parton sincs járműben hiány, Irinyi utca felől sokan érkeznek. Rakpart jól járható, Árvízi emlékműnél torlódik kicsit. Párizsi körúton mérik a sebességet.